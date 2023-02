Frank Vercauteren nieuwe technisch directeur Belgische voetbalbond

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook officieel. Frank Vercauteren wordt de nieuwe technisch directeur van de Belgische voetbalbond. De Dilbekenaar volgt in die functie Roberto Martinez op, die de functie combineerde met die van bondscoach.

Frank Vercauteren is intussen 66 jaar en volgens de Belgische voetbalbond staat bekend om zijn enorme voetbalkennis en zijn vermogen om successen te boeken. Hij past hiermee perfect in het profiel waar de bond naar op zoek was. Vercauteren werkte in het verleden al voor de Belgische voetbalvond. In 2008 volgde hij Beerselnaar Stéphane Demol op als assistent van bondscoach René Vandereycken en na diens ontslag in 2009 was Vercauteren gedurende vier maanden interim-bondscoach in afwachting van de komst van Dick Advocaat.

“Ik heb gemerkt dat de voetbalbond intussen in positieve zin veranderd is”, reageert Frank Vercauteren. “België heeft ook het geluk al enkele jaren te kunnen rekenen op een grote groep talenten, maar we mogen nooit op onze lauweren rusten. Het is dan ook onze plicht de toekomst voor te bereiden. Ik ben zeer enthousiast om deze nieuwe belangrijke stap in mijn loopbaan die ik al enige tijd aan het voorbereiden ben, aan te gaan.”

Frank Vercauteren woonde de voorbije jaren in Moskou samen met zijn Russische vrouw en dochter, maar maakte eerder al plannen om terug naar ons land te verhuizen. Hij zal nu samen met Jelle Schelstraete, die leiding geeft aan de sportieve organisatie, het technische hart vormen van de voetbalbond.