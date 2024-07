Gooikse Pijl vertrekt komende jaren vanuit Roosdaal: “Parcours wijzigt licht”

De voorbije jaren vertrok de Gooikse Pijl vanuit Halle, met sporthal De Bres als uitvalsbasis. De komende jaren wordt dat de Belleheide, officieel de Alfasun Indoor Arena, waar RSCA Futsal zijn thuiswedstrijden afwerkt. “We hebben een contract ondertekend voor de duur van drie jaar”, zegt organisator Steven Christiaens. “Wij kunnen in de zaal de voorstelling van de renners doen en ook buiten hebben we de nodige faciliteiten op logistiek vlak. Alfasun is ook meteen de nieuwe naamsponsor van de Gooikse Pijl.”

Een nieuwe startplaats betekent ook een nieuw parcours. “Maar echt veel impact heeft de verhuis niet. De aanloopzone naar Gooik, waar we plaatselijke ronden gaan afwerken, is natuurlijk anders. We passeren op die manier langs de woonst van onze voorzitter Danny Schets en Remco Evenepoel”, zegt Christiaens. “De plaatselijke circuits op en rond de Strijlandstraat zijn dezelfde als die van onze vorige editie. Wat betreft het deelnemersveld kunnen we ook best tevreden zijn. Er komen in totaal 25 ploegen aan de start.”

De laatste editie werd in 2023 gewonnen door Jasper Philipsen. Dit na een massasprint voor de Nederlanders Olav Kooij en Dylan Groenewegen.