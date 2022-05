Halle-Gooik op één overwinning van zesde landstitel

Halle-Gooik staat op één zege van een zesde landstitel in de clubgeschiedenis. Afgelopen vrijdag wonnen de Pajotten de eerste finalewedstrijd van de play-offs. In en tegen Antwerpen werd het 3-4.

Tomic, Grello, Jelovcic en Diogo zorgden voor de Halse doelpunten. Halle-Gooik domineerde lang de partij maar ontsnapte in het slot aan verlies nadat de thuisploeg twee strafschoppen misten. Nu vrijdag kan Halle-Gooik de klus klaren in eigen huis. Als het in de Bres wint, is de zesde landstitel uit de geschiedenis van de club een feit. Bij verlies volgt er vrijdag 10 juni nog een beslissende derde wedstrijd in Halle.