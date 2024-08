Hanne Verbruggen klaar voor Olympische marathon: "Beter doen dan in Tokio"

Zondagochtend op de laatste dag van de Olympische Spelen is het D-Day voor Hanne Verbruggen uit Herne. Dan staat zij aan de start van de Olympische marathon, daarvoor kan ze rekenen op heel wat steun uit haar gemeente Herne. Zo trekken heel wat supporters met een dubbeldekker bus naar Parijs om haar aan te moedigen. Na Tokio is het de tweede deename van Hanne aan de Olympische Spelen, zondag in Parijs verwacht ze zich aan een erg pittig parcours.