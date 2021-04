Hockeyclub ISCA vertegenwoordigt Hoeilaart in RINGtv-kookwedstrijd

De komende maanden zullen er testevenementen georganiseerd worden in de cultuur- en sportsector. Die moeten onder meer duidelijkheid brengen over hoe wedstrijden kunnen plaatsvinden met toeschouwers. Ook bij Hockey- en tennisclub ISCA in Hoeilaart missen ze de vertrouwde sfeer rond de velden.

Voorlopig geen wedstrijden bij Hockey- en tennisclub ISCA in Hoeilaart. Maar ook tijdens de trainingen staan hier in normale omstandigheden toeschouwers aan de zijlijn. De club liep de voorbije maanden 80.000 euro mis. Ook het galadiner voor het 50-jarig jubileum is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Toch kruipen bestuursleden Dewi en Paul samen de keuken in. Ze zullen het Hoeilaartse verenigingsleven verdedigen in nieuwe kookwedstrijd van RINGtv.

“We hebben nog nooit samen gekookt. De leden van het bestuur mogen kiezen wat wij in de wedstrijd gaan maken”, zegt bestuurslid Paul Van den Steene. “Maar we hebben ook een grapje uitgehaald. We hebben een diepvrieshamburger kant-en-klaar gekocht. Die gaan we ook serveren. Het signaal zal duidelijk zijn als ze die kiezen. Dat betekent dat we nog wel wat werk hebben.”