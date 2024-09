Internationale sprinttop zondag aan de start van de Gooikse Pijl

“Wij hebben een contract voor drie jaar getekend met het comité van RSCA Futsal om aan de site van de Alfasun Indoor Arena de start te organiseren. We kunnen in de zaal de voorstelling van de renners doen en ook buiten hebben we de nodige faciliteiten. Alfasun is meteen ook de nieuwe naamsponsor van de Gooikse Pijl die vanaf nu officieel als Alfasun-Gooikse Pijl p/b Lotto door het leven gaat”, meldt organisator Steven Christiaens.

“Een nieuwe startplaats betekent ook dat we aan ons parcours moeten schaven, maar echt veel impact heeft de verhuis van Halle naar Roosdaal niet. De aanloopzone naar Gooik, waar we plaatselijke ronden gaan afwerken, is natuurlijk anders. We passeren langs de woningen van voorzitter Danny Schets en Remco Evenepoel. De plaatselijke rondes op en rond de Strijlandstraat zijn dezelfde als die van de 20e editie. Wat betreft het deelnemersveld kunnen we heel tevreden zijn. Er komen in totaal 25 ploegen aan de start”, geeft Steven Christiaens mee.

Het is uitkijken naar de strijd tussen de kersverse Europees kampioen Tim Merlier en de winnaar van vorig jaar Jasper Philipsen.

Deelnemende ploegen

WorldTeams: Alpecin-Deceuninck, Soudal Quick-Step, Intermarché-Wanty, Red Bull-Bora, Jayco-AlUla, Lidl-Trek, Cofidis, Astana en Visma-Lease a Bike.

ProTeams: Israel-Premier Tech, Novo Nordisk, Bingoal WB, Flanders-Baloise, Lotto Dstny, TDT-Unibet, UNO-X Mobility, Tudor, Caja Rural, Euskaltel-Euskadi.

Continentale ploegen: Tarteletto-Isorex, Philippe Wagner/Bazin, Felt-Felbermayer, Novaspor, Coop-Repsol, Hagens Berman.