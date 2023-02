Joeri uit Linkebeek droomt van Ironman: “Een jaar als prof leven”

Joeri Deleener is 31 jaar en heeft een droom. Hij wil in 2024 deelnemen aan de Ironman van Nice. Daarvoor wil de Linkebekenaar een jaar leven als prof. Het is niet de eerste sportieve stunt van de sympathieke kerel.

Joeri Deleener wil zijn kinderdroom waarmaken, de Ironman van Nice. “Daarvoor ga ik een jaar als een professioneel atleet leven, met de nodige begeleiding: trainers, kinesitherapeuten en voedingsdeskundigen”, legt Joeri uit. “Ik ga er alles aan doen om zo hoog mogelijk te eindigen. Een grote uitdaging, want ik heb dat nog nooit gedaan. Ik ben bovendien totaal geen zwemmer, de grootste opoffering wordt dus om elke keer naar het zwembad gaan om te trainen.”

Over enkele maanden start zijn voorbereiding. Hij zal begeleid worden door een sportcentrum in Overijse. Hij zal de trainingen combineren met zijn job als interieurontwerper. “’s Morgens gaan zwemmen, ’s avonds een lange looptraining of fietstocht en overdag werken. Maar ook op vlak van voeding ga ik tot het uiterste: een stukje taart links laten liggen, een jaar geen alcohol meer”, gaat Joeri verder.

Het is evenwel niet de eerste sportieve uitdaging van de Linkebekenaar. Joeri verloor zijn nonkel en tante als gevolg van kanker. Om geld in te zamelen voor Kom op Tegen kanker beklom hij in 2021 100 keer de Moskesstraat in Overijse. Vorig jaar volgde een nieuwe stunt. De Muur van Geraardsbergen. “Die heb ik 80 keer beklommen en heb daarbij 6.500 euro ingezameld. Het is altijd leuk als je zoveel geld inzamelt en zoveel mensen ziet die je steunen”, aldus Joeri.