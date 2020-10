Kimeli triomfeert op BK 10 kilometer, Verbruggen moet strijd staken na val

Isaac Kimeli uit Huizingen heeft in Lokeren het Belgisch Kampioenschap op de tien kilometer gewonnen. Kimeli haalde het in Oost-Vlaanderen voor trainingsmaatje Robin Hendrix uit Kapelle-op-den-Bos. Bij de dames moest titelverdedigster Hanne Verbruggen uit Herne de strijd staken nadat ze ten val kwam.

Kimeli en Hendrix domineerden de wedstrijd van start tot finish. Twee kilometer versnelde Kimeli om uiteindelijk in een tijd van 28' 17" te finishen. De atleet komt daarmee op de tweede plaats van de snelste tien kilometer in België aller tijden. Hendrix finishte eveneens in een toptijd van 28'22". Bij de dames nam titelverdedigster Hanne Verbruggen uit Herne een uitstekende start en kreeg Mieke Gorissen mee in haar zog. Na zes kilometer miskeek Verbruggen zich op een borduur en viel, waardoor ze de wedstrijd moest staken. Gorissen won uiteindelijk het goud.

“Er is alleen sprake is van wat blikschade. Het is een gemiste kans om mijn titel te verdedigen, aangezien ik het nu met een bezeerde elleboog, schouder en een DNF achter mijn naam moet stellen. Volgend jaar hoop ik opnieuw een stap te zetten om opnieuw een gooi naar een derde titel te doen, maar eerst ga ik me verzorgen”, klonk het bij Verbruggen op haar social media.