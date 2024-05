Londerzeelse Ibtissam Bouharat hangt voetbalschoenen aan de haak

Ibtissam Bouharat speelde naast Malina ook voor RSC Anderlecht, Standard Liège en PSV Eindhoven. Daarnaast was ze Marokkaans international en werd in 2015 verkozen tot Marrokaanse sportvrouw van het jaar. Een tijd geleden besloot KV Mechelen om financiële redenen om de damesploeg niet meer op het hoogste niveau te laten spelen. En nu neemt Bouharat, die ook bij een sportconsultancybedrijf werkt, afscheid van de sport.

In maart had onze redactie naar aanleiding van Vrouwendag nog een gesprek met haar. “Het is vandaag mijn ambitie om het vrouwenvoetbal verbeteren, onder meer door meer visibiliteit. Er zijn momenten geweest dat ik aan mezelf getwijfeld heb omdat ik niet altijd de mogelijkheden had. Ik wil dat jonge voetballende meisjes meer kansen krijgen dan ik er gekregen heb. Ik wil hen inspireren om hun dromen waar te maken”, aldus Bouharat.

KV Mechelen heeft Bouharat uitgewuifd op sociale media. “Ibtissam was voor veel meisjes en dames in Mechelen, en ver daarbuiten, een groot voorbeeld. Een sterke dame zowel op als naast het veld. We wensen haar succes met alles wat ze nog gaat doen”, klinkt het bij de club.