Lucas Coenen nadert op WK-leider Febvre, pech voor broer Sacha

De overwinning in Duitsland was voor de Nederlander Jeffrey Herlings. Lucas’ tweelingbroer Sacha, die in de MX2-klasse rijdt, had lange tijd uitzicht op de zege. Hij werd tweede in de eerste reeks en was op weg naar de overwinning in de tweede reeks, die hij plots naast de baan belandde en kostbare tijd verloor toen zijn motor haperde aan de omheining. Coenen zag de zege in rook opgaan, in de tussenstand van het WK staat Sacha nu vijfde.

“Het was brute pech, want ik was gecontroleerd aan het rijden. Plots schuift mijn achterwiel weg, iets wat elke rijder kan overkomen. Deze keer is het bij mij gebeurd”, besluit Sacha Coenen.