Massa volk schreeuwt Tourrenners naar boven op de Bosberg

De Bosberg in Galmaarden is in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk één van de twee beklimmingen waar punten te rapen vallen voor de bolletjestrui. Daardoor is de vroegere scherprechter uit de Ronde van Vlaanderen vandaag the place to be voor heel wat wielerfans.