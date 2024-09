Mazenzele Opwijk wint met een tennisscore bij de Leeuwkens, 0-6

De Leeuwkens tonen het meeste initiatief in de beginfase, maar het is Mazenzele Opwijk dat een eerste grote kans creëert en meteen ook scoort. Verhoeven kopt eerst nog tegen de paal, maar in de rebound legt niemand hem een strobreed in de weg. 0-1 voor de bezoekers.

De thuisploeg gaat op zoek naar de gelijkmaker, maar het zijn de bezoekers die op het half uur opnieuw scoren. Verhoeven verdubbelt de score, 0-2. Dat is ook de ruststand.

Na de rust gaat het van kwaad naar erger voor de Leeuwkens, want Verhoeven maakt zijn derde doelpunt van de avond: 0-3. De Leeuwkens zien af en Mazenzele drukt door, tien minuten voor tijd maakt Verhoeven zijn vierde goal en het staat 0-4.

De thuisploeg moet de kelk helemaal tot op de bodem ledigen, wanneer Aerts de doorgebroken Sowah neerhaalt en een rode kaart pakt. De Leeuwkens moeten het met een man minder doen, want alle vervangingen zijn opgebruikt. Dus gaat kapitein Redant postvatten in het doel. Bij de vrije trap die daarop volgt, mag hij meteen omdraaien, want Driouch maakt er 0-5 van.

Ook De Nil pikt zijn goaltje mee. Op een hoekschop legt hij de 0-6 eindstand vast. De Leeuwkens staan zo weer met de voetjes op de grond, Mazenzele Opwijk klimt naar de tweede plaats.