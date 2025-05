Website ‘Toscane van de Lage Landen’ schiet uit de startblokken: “Katapulteer jezelf via Ring in de geschiedenis van het Pajottenland”

"Ring is 30 dit jaar en dat willen we vieren met ons beeldarchief", zegt Ring-hoofdredacteur Liesbeth Bernolet. "We willen dat archief openstellen naar alle mensen die gaan wandelen, fietsen of scooteren in het Pajottenland. Op zestig plaatsen kan je QR-codes vinden, die kan je scannen en zo jezelf katapulteren in de geschiedenis en in alle verhalen die het Pajottenland ons de voorbije jaren heeft geboden."

Aan het project is ook een fotowedstrijd verbonden. Wie de routes uitprobeert, kan dan ook mooie prijzen winnen, zoals een fiets, overnachtingen bij b&b's in de deelnemende gemeenten, Toscaanse wijn en picknickmanden.

Op zondag 29 juni zet Ring de routes extra in de aandacht aan het kasteel van Gaasbeek. Op het menu staat een lunch met Pajotse streekproducten, een markt, muziek en andere randanimatie.