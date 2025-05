Vrienden van de Grot vieren 140-jarig bestaan van Teralfense Lourdesgrot

In 1885 wilde landbouwer Frans Temmerman een kapel bouwen als dank voor de genezing van zijn moeder. De plannen liepen een beetje uit de hand. Aan de Balleistraat bouwde Temmerman een replica van het befaamde bedevaartsoord in Frankrijk, de grot van Massabielle. Later kwam er rond het achterliggende grasveld een rondgang met kapelletjes. In de nis van elke werd een statie van de Heilige Rozenkrans afgebeeld.

In 2019 ging Ring met de Vrienden van de Grot mee op pad. Samen trokken we naar Lourdes voor Missie Maria, de zoektocht van de vrienden naar een nieuw Mariabeeld. Je kan de afleveringen herbekijken via deze link. Deel twee vind je via deze link.

140 jaar al vinden bedevaarders en studenten aan de vooravond van hun examens de weg naar de Balleistraat. Zo'n mijlpaal laten de Vrienden van de Grot niet onopgemerkt voorbij gaan. Vanavond om 18.00 uur vieren ze het jubileum met een openluchtmis, opgeluisterd door het Sint-Jankoor en de Alfieband. Achteraf trakteren de Vrienden op een hapje en een drankje.