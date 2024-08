Morgen is Vlezenbeek ‘the place to be’ voor de fans van de nineties, want onder meer Sylver staat dan op het podium van de Hoebelfeesten. Dit weekend stond er naar goede gewoonte de Hoebelbike op het programma. Een mountainbiketocht langs de mooiste wegen van het Pajottenland. En na acht jaar afwezigheid maakte de passage door café De Linde in Itterbeek opnieuw deel uit van de route.