Nederlandse Wiebes wint GP Bolle in Oetingen

Een nieuwe naam voor de GP Bolle, maar het parcours bleef hetzelfde: 35 rondes van twee kilometer in het centrum van Oetingen. De wedstrijd mag dan wel een criterium zijn, op de deelnemerslijst stonden heel wat toppers, zoals de Nederlandse wereldkampioene in het veldrijden Lucinda Brand. “Oetingen en Gooik staan best wel bekend als wielergek en -actief in een positieve zin”, vertelde ze bij de start. “Ze vroegen mij of ik hier wilde rijden. Ik had deze week ook sowieso gepland om in België te trainen. Ik vond het een leuk idee om hier aanwezig te zijn en de wielergekte te ondersteunen.

De wedstrijd eindigde gisteren in een sprint met tien renster. De Nederlandse Lorena Wiebes was op papier de snelste en maakte die favorietenrol ook waar. Julie De Wilde werd tweede, voormalig Belgische kampioene Jesse Vandenbulcke derde. “Het was voor mij een erg zware wedstrijd dus ik was niet zeker van mijn sprint”, reageerde winnares Wiebes. “Maar ik ging er gewoon voor en dat was vandaag genoeg, gelukkig. Het is mooi om hier te winnen. Dat geeft ook vertrouwen voor de volgende wedstrijden.”