In derde divisie van het rugby kreeg Pajot vandaag het bezoek van nummer twee in de stand Soignies. De Pajotten stonden op een knappe vierde plaats.

Pajot verliest in het rugby van Soignies

Soignies schoot stevig uit de startblokken en maakt er snel 0-7 van. De thuisploeg konn even tegen prikken. Via een penalty werd het 3-7. Daarna schakelden de bezoekers een versnelling hoger en met resultaat. Ze breidden hun voorsprong uit tot 3-14 aan de ruststand.

Veel goede wil bij Pajot in de tweede helft maar de bezoekers scoorden snel opnieuw met een try. Al snel stond het 3-19. Pajot vocht voor wat het waard was, maar verder dan 12-19 kwamen ze niet.