RealDev Vilvoorde stunt met transfer van international El Fakiri: "Een maestro op het veld”

RealDev Vilvoorde maakt werk van z’n eerste seizoen op het hoogste niveau. Een belangrijke pion van de promovendus moet Soufiane El Fakiri worden. Hij speelde eerder bij Antwerpen en Charleroi. Met de Carolo’s maakte hij het afgelopen seizoen RSCA Futsal knap lastig in de finale van de playoffs. “Soufiane is Belgisch international, maar bovenal een echte maestro op het veld”, klinkt het bij RealDev Vilvoorde. “Met zijn ervaring, spelinzicht en natuurlijk leiderschap is hij niet alleen een enorme aanwinst voor dit seizoen, maar ook onze nieuwe kapitein.”

Met Yassine Qoli, Bilal Bouhadifi en Mathieu O haalde de club met thuisbasis in Koningslo nog drie versterkingen. De ploeg is in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zo werkte het gisteren nog een tornooi af in Lier. “De wedstrijden zijn goed om weer in het ritme te komen, automatismen op te bouwen en het team in de beste omstandigheden voor te bereiden”, klinkt het nog.