Regioploegen plaatsen zich voor volgende ronde Beker van België

In de Beker van België van het voetbal is afgelopen weekend de tweede ronde afgewerkt. Acht regioploegen kwamen in actie, amper drie van hen stoten door naar de derde ronde. In het futsal plaatst Halle-Gooik zich met gemak tegen Koersel-Ham.