RSCA Futsal haalt Champions League opnieuw naar Belleheide in Roosdaal

Net als twee jaar geleden organiseert RSCA Futsal de Main Round van de Champions League Futsal. De drie tegenstanders van paarswit worden morgen bekendgemaakt tijdens de loting in Nyon. “De eerste drie clubs in de main round stoten door naar de volgende ronde, de elite round”, klinkt het bij RSCA Futsal. “Maar enkel de eerste twee teams halen er een voordeel uit bij de loting voor de volgende wedstrijd. Daarom is het van groot belang om een goed resultaat neer te zetten de main round.”

Als RSCA Futsal zich in eigen huis kwalificeert, speelt het einde november in de elite round. Daarna volgt de final four, waarin om de titel wordt gestreden. “Het doel is zich te kwalificeren voor de final four, die wedstrijden worden in april of mei gespeeld”, klinkt het ambitieus bij Sporting.