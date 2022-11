De wedstrijd begon spectaculair met drie doelpunten in de eerste minuten. Anderlecht kwam op voorsprong via Fits. Hij trapte de bal hoog in het doel. Maar Barcelona stelde al snel orde op zaken. Matheus zette de bordjes gelijk, een minuut later maakte Pito er 1-2 van. De Spanjaarden lieten daarna zien waarom ze de beste ploeg van Europa zijn. Het monopoliseerde de bal, maar Anderlecht kwam terug in de wedstrijd. Diogo knalde de bal tegen de netten: 2-2.

De hoop van paarswit werd snel de kop ingedrukt, want voor de rust scoorde Barcelona nog twee keer van. Ferrao maakte er na een knappe individuele actie 2-3 van, Marcênio zette de 2-4-ruststand op het bord na een dramatische pas van doelman Roncaglio. Na een uur leek de wedstrijd gespeeld toen Adolfo er 2-5 van maakte. Maar Anderlecht veerde opnieuw rechtop. De tactiek met de vliegende keeper loonde: Gréllo milderde tot 3-5, Reschia maakte er daarna 4-5 van. In de slotminuten ging paarswit voluit voor de verdiende gelijkmaker. Eén minuut voor affluiten viel die ook: Fits maakte zijn tweede van de partij.

Anderlecht en Barcelona tellen nu allebei vier punten, al hebben de Spanjaarden wel een beter doelsaldo. Zaterdag speelt paarswit voor groepswinst, het moet dan met een zo groot mogelijk verschil winnen van het Roemeense Galati. Minpunt voor RSCA is dat het Roninho ziet uitvallen, die mogelijk een zware enkelblessure opliep.

Foto: RSCA Studio