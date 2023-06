RSCA Futsal schenkt Belleheide in Roosdaal eerste landstitel

RSCA Futsal heeft de Belleheide in Roosdaal een eerste landstitel geschonken. In de finale van de playoffs was paars-wit veel te sterk voor FT Antwerpen. Het won de heenwedstrijd in Antwerpen met 1-5, gisteravond werd het 8-3.