RSCA Futsal speelt het hard: 7-0 overwinning tegen Eisden-Dorp

Darlan verhief na drie minuten futsal tot kunst. Een simpele één-twee en een plaatsbal van de Mozart van het zaalvoetbal verwezen het tactisch plan van de Limburgers meteen naar de papiermand. Nauwelijks twee minuten later bewees Saura dat hij zijn killersinstinct tijdens zijn noodgedwongen retraite bij de beloften niet verleerd had. Lichtvoetig op finesse als Chopin of pure Metallica-power? Het maakte Darlan niets uit. Met een streep dreef hij de score op tot 3-0. Het was zijn dertiende competitietreffer. Raul verlengde een hoekschop van Grello netjes in doel. Sarmiento liet met een begenadigd schot op de dwarsligger zien waarom hij de derde beste doelman ter wereld is. De Argentijn zou ook nog een strafschop tegenhouden. Kort voor de rust kreeg Anderlecht een penalty mee na een fout op Saura. Pats boem boem en Saura zette zelf de forfaitcijfers op het bord. De eerste helft was een opera, geen operette. Grello als orkestmeester, Darlan en Saura als solisten en Sarmiento als eerste violist.

Het tweede bedrijf van de opera begon meteen met groot trompetgeschal. Raul prikte van dichtbij een zesde goal voorbij doelman Lahraoui. ‘Wat Raul kan, kan ik ook’ moet Rangel gedacht hebben en hij verschalkte de bezoekende portier een zevende keer. De laatste tien minuten werd de opera in adagio geschreven: rustig genieten. Eisden verdedigde zich moedig, maar het is nog geen stad. Wel een dorp. Saura en Edu lieten voor doel het orgelpunt liggen.