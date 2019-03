Rugby Pajot gelooft in behoud derde nationale

Met nog vijf speeldagen houdt Rugby Pajot twee ploegen achter zich. “Ik denk dat we nu nog altijd uitgaan van onze eigen kracht en dat we erin geloven dat we de degradatie nog kunnen vermijden,” zegt speler Aswin Dereymaker, die wel toegeeft dat het verschil tussen eerste regionale en derde nationale groot is. “Alles gaat er veel sneller en efficiënter aan toe, kleine foutjes worden sneller afgestraft. Het is wel zwaarder, we staan de dag erna met iets meer pijn op dan normaal.”

Maar dat hebben de stoere Pajotten er zeker voor over. Aan motivatie geen gebrek. Winnen tegen Brugge zou dat vertrouwen nog een boost geven. “Ik denk dat we gewoon het spel gaan spelen dat we altijd spelen, we zijn al een heel jaar met nieuwe systemen en een nieuwe aanpak aan het werken en dat begint stilaan te renderen,” besluit Dereymaker.