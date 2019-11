Social media-fenomeen Stien Edlund: 'succes dankzij mijn sport'

Stien Edlund uit Melsbroek is slechts 18 jaar jong, maar nu al een fenomeen op sociale media én op de sportmat. Op de populaire app TikTok heeft ze 2,5 miljoen volgers, ze is jurylid bij het programma rond de nieuwe Ketnetmusical én ze werd met haar team Rheaxion uit Steenokkerzeel wereldkampioen sport aerobics. Al is niet alles rozengeur en maneschijn, vrijdag werd haar account op TikTok om onduidelijke redenen verwijderd. Wij spraken haar afgelopen dinsdag al.

Sport aerobics is een combinatie van dansen, lenigheid en spectaculaire sprongen maken. De sport wint aan populariteit. “Het is inderdaad een heel vermoeiende sport, maar dat geeft net die boost. Als je twee minuten lang je hele routine goed hebt kunnen doen, ben je kei blij”, legt Stien Edlund van RheAxion uit Steenokkerzeel uit.

Het Wereldkampioenschap Sport Aerobics winnen gaf ook een mega kick. Stien: “we hadden super hard getraind, maar zagen de overwinning niet aankomen. Al jarenlang wonnen de Russen, maar nu hebben we hen plots voorbijgestoken. Super!”

Sociale media

Dat Stien een hit is op sociale media, komt ook dankzij haar sport. “Door aerobics en dansen bij RheAxion ben ik begonnen met het maken van filmpjes. Ik probeerde er veel kracht en lenigheid in te verwerken en denk dat ik daardoor steeds meer likes begon te krijgen.” Intussen telt Stien 2,5 miljoen volgers op TikTok, 170.000 volgers op Instagram en 140.000 fans op YouTube. Sinds vrijdag het nieuws kwam dat Edlunds TikTok-account is verwijderd, is het nog altijd niet duidelijk waarom dit gebeurde. Er is het vermoeden dat haar account is gehackt.