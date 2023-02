Strenge financiële regels voor het amateurvoetbal: "Gedaan met enveloppen onder tafel"

Betalingen onder tafel in het zwart of een sponsor die het loon voor de topspeler betaalt via zijn bedrijfsrekening. Voetbal Vlaanderen wil het onmogelijk maken. Alle amateurclubs in onze regio worden vanaf volgend seizoen in een streng financieel keurslijf gestoken. "Al jaren is er onduidelijkheid omtrent statuten en drempels waar RSZ-bijdragen verplicht waren", zegt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. "Zo zijn er amateurclubs die tussen 100.000 en 200.000 euro RSZ-schulden boven het hoofd hangen omdat de regels in elke regio anders geïnterpreteerd werden.We zorgen nu samen met de RSZ voor duidelijkheid en een eenduidige toepassing in heel Vlaanderen. Zo vermijden we dat er in de toekomst nog fouten gebeuren."

Amateurclubs zullen hun spelers maximaal 4.500 euro per seizoen betalen. Dat bedrag is vrijgesteld van RSZ. Wie meer betaalt, moet bijdragen betalen. "Een tweede grote wijziging: clubs zijn verplicht hun spelers vanaf volgend seizoen enkel nog digitaal uit te betalen via het rekeningnummer van de club. Daarnaast zullen alle amateurclubs de overeenkomsten met hun spelers in een contract moeten opnemen en dat contract registreren bij de federatie", aldus De Klerck. Clubs hebben tijd een jaar de tijd om hun financieel beheer aan te passen.