Strombeek wint met kleinste verschil

Voor de match telde Meise zes punten meer dan de bezoekers. Bij een overwinning werden dat negen punten, wat een serieuze kloof en een stap naar de titel zou betekenen. Maar dat wilde Strombeek niet zomaar laten gebeuren.

Strombeek had in het begin van de match het meeste balbezit, maar deed er weinig mee. De kansen waren voor Meise, maar toch kon de leider niet scoren. Even voor rust was er dan toch een kans voor Strombeek via Nkurikiye en Sayar, maar Claes haalde de bal uit doel.

Na de rust nam Meise de wedstrijd in handen, maar de bal tegen de netten krijgen lukte nog altijd niet. Twintig minuten voor tijd, kwam Strombeek met een zeldzame dreiging. Plots wees de scheidsrechter naar de stip omdat Tybebo de bal tegen de hand kreeg. Terecht of niet, strafschop voor Strombeek. Vasquez zet die om: 0-1 voor Strombeek. Wat later kreeg Strombeek nog rood na een fout van Parmentier. In de slotfase trok doelman Claes het veld op, maar ook dat kon niet meer baten. Strombeek wint met het kleinste verschil en verkleint de kloof met Meise tot drie punten.

