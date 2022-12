Succesvolle editie van de European Unified Futsal Christmas Cup

Afgelopen weekend organiseerden Special Olympics Belgium en RSCA Futsal samen met G-SPORT Pajottenland de European Unified Futsal Christmas Cup in het sportcentrum Belleheide in Roosdaal. Het team van Monaco ging met de gouden medaille van poule 1 naar huis. Onze eigen Special Devils pakten de eerste plaats in poule 2. “We hebben de spelers zien schitteren en genieten, zowel op als naast het veld. Dat is waar Special Olympics Belgium om draait”, zegt CEO An Caers.

Sinds 2016 organiseert G-SPORT Pajotteland samen met Special Olympics jaarlijks een internationaal futsaltoernooi voor sporters met een verstandelijke beperking. Dit jaar verwelkomden ze 8 internationale teams van 8 atleten en 2 coaches. De teams kwamen uit Duitsland, Israël, Luxemburg, Litouwen, Monaco, Oostenrijk, Slovenië en Oekraïne. Voor België namen er 4 teams deel aan het toernooi: KV Kester-Gooik, BOKA United en 2 teams met Special Devils van over heel België. De 12 teams die deelnamen, waren allemaal unified teams waarin sporters mét en zonder verstandelijke beperking samen voetballen.

“De spelers zien schitteren en opleven, zowel op als naast het veld, daar draait het om bij Special Olympics Belgium. Sport is dé manier bij uitstek om mensen mét en zonder beperking met elkaar in contact te brengen. We leren van elkaar in beide richtingen. Het samenzijn met de spelers, de unified partners, de coaches, de vrijwilligers, het geeft zo een warm gevoel in aanloop naar kerst”, zegt An Caers van Special Olympics.

Tjörven Van der Roost uit Aalst en Daan De Block spelen in één van de Special Devils teams, onder leiding van hun coach, ex-voetballer Piet Den Boer. Tjörven heeft een verstandelijke beperking. Daan is één van de unified spelers uit het team. Al zat een gouden medaille er niet in voor hen, ze blikken terug op een geslaagd toernooi.

“Ik ben blij dat we zo ver geraakt zijn met ons team. Ik speel al meer dan vijf jaar samen met Daan en we worden steeds beter op het veld. Ik kan al niet meer tellen hoeveel goals ik gescoord heb“, vertelt Tjörven. “Hadden ze ons naar het WK voetbal gestuurd, dan was België misschien verder geraakt, maar ik wacht nog altijd op een telefoontje”, voegt hij er lachend aan toe.