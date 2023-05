Tafeltennisclub Galmaarden blaast 50 kaarsjes uit

De tafeltennisclub van Galmaarden mag 50 kaarsjes uitblazen. De grootste tafeltennisclub van het Pajottenland ontstond in 1973 en is intussen een gevestigde waarde, zowel in onze regio als daarbuiten.

50 jaar geleden ontstond in Galmaarden de grootste tafeltennisclub van het Pajottenland en dat dankzij een toernooi op de kermis. “We zijn klein begonnen en stelselmatig gegroeid. Momenteel tellen we zo’n 70 leden. In onze rijke geschiedenis hebben we verschillende reeksen doorzwommen en zelfs in nationale gespeeld”, zegt voorzitter Philippe Custers. “Veel Galmaardse jongeren hebben hier gespeeld. Als je hier vraagt aan de mensen of ze tafeltennis gespeeld hebben, zal het antwoord vaak ja zijn.”