In het Begijnhofstadion in Overijse vond gisterenavond een speciale oefenwedstrijd plaats. Niet van het lokale Tempo Overijse, maar één tussen de Franse eersteklasser Stade Reims en het Limburgse SK Lommel. Bij Stade Reims vinden we regiogenoot en speler Thomas Foket terug en assistent-trainer Will Still, die in het verleden het mooie weer maakte bij Tempo Overijse.

Thomas Foket en Will Still oefenen met Stade Reims in Begijnhofstadion

Thomas Foket uit Sint-Pieters-Leeuw speelt al een aantal jaren voor de Franse traditieclub, maar treedt niet aan in het oefenduel. Een spierscheur in de hamstring is de boosdoener. Ondanks de blessure is het een leuk weerzien met de regio. “Ik ben tevreden om hier nog eens te zijn, het is leuk om bekend volk tegen te komen. Ik heb hier zelfs nog met Dilbeek gespeeld. Ik heb zelfs mijn makelaar hier leren kennen. Het is alsof het gisteren was , een even mooi plein. Het roept mooie herinneringen op”, zegt Foket.

Op de bank bij Stade Reims zit ook Will Still. Hij is assistent-trainer van de Franse eersteklasser en speelde in een ver verleden nog in het Begijnhofstadion. “Het is heel raar voor mij, want ik heb hier zes jaar gespeeld als jeugdspeler en speler van de eerste ploeg. We zijn nu ruim tien jaar verder, maar het voelt als thuiskomen. Met al de mensen hier is het hier altijd leuk”, aldus Still.

De wedstrijd tussen Stade Reims en SK Lommel eindigde overigens op 2-1 voor de Fransen. Lommel kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Talvitie, maar Stade Reims scoorde nog twee na rust. Doelpuntenmakers waren Abdelhamid en Adeline.