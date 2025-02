Tiago en Junior geselecteerd voor Belgian Motorcycle Academy: “Eerste stap richting MotoGP-droom”

Bij de start van het seizoen 2025 komt Tiago D’Hondt uit Vilvoorde uit voor de Belgian Motorcycle Academy. “Het opzet van die prestigieuze academie is het opsporen, opleiden en begeleiden van jonge Belgische talenten tussen 7 en 18 jaar voor hoogstaande motorcompetities, met als uiteindelijk doel de MotoGP”, klinkt het. “Wat Tiago’s selectie extra bijzonder maakt, is dat hij de allereerste rijder is die wordt aangenomen bij de BMA zonder eerdere wedstrijdervaring.”

Tiago’s wielerachtergrond, zowel op de weg als in het veld, heeft hem niet alleen geholpen om zijn techniek op twee wielen te verfijnen, maar heeft hem ook enorm behendig gemaakt, wat essentieel is voor zijn nieuwe uitdaging als motorsporttalent. “We dachten dat een professionele carrière alleen in landen als Spanje en Italië mogelijk was”, klinkt het bij de fiere ouders. “Daarom hadden we niet eerder overwogen om Tiago competitief motor te laten rijden. Het lot besloot anders toen Tiago werd ontdekt als natuurtalent tijdens een recreatieve groepsles elektrische motorcross. Zijn vaardigheden op de motor vielen op, en zijn vader besloot daarop proactief op zoek te gaan naar mogelijkheden om in België ook aan competitief motorrijden te doen.”

In 2025 zal Tiago zijn motorsportcarrière dus officieel beginnen bij de Belgian Motorcycle Academy. Naast Tiago is ook Junior Deschouwer uit Zemst geselecteerd. De twee jongens, die op amper drie kilometer van elkaar wonen, trainen wekelijks samen in op het karting circuit in Machelen.