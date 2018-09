Van Wilder mikt op top 5 op WK wielrennen Innsbruck

Volgende week wordt in het Oostenrijkse Inssbruck het WK wielrennen gereden. Bij de junioren is het uitkijken naar Remco Evenepoel uit Schepdaal en naar Ilan Van Wilder uit Opwijk. Zij nemen beiden deel aan de tijdrit èn de wegrit. Evenepoel is topfavoriet, maar de ambities van Van Wilder zijn er niet minder om.

Ilan Van Wilder is 18. Hij won dit seizoen onder meer al Nokere Koerse, maar hij eindigde ook vaak tweede. Meestal achter zijn regiogenoot Remco Evenepoel uit Schepdaal. Volgens Van Wilder is Evenepoel een uitzonderlijk talent waar men ook in het buitenland van te kijken staat. Ilan heeft geen problemen met het feit dat hij in de schaduw moet fietsen. "Ik sta niet graag in de belangstelling, dus voor mij was dat dit seizoen geen enkel probleem", aldus Van Wilder.

De 2 zijn trouwens niet alleen tegenstanders, er is ook veel onderlinge vriendschap. Volgend jaar maakt Van Wilder overigens de overstap van Van Moer Logistics naar Lotto-Sudal. Meteen naar de profs overstappen, zoals Evenepoel, zit er voor Van Wilder niet in en dat vindt hij ook niet nodig.

Dinsdag rijdt Van Wilder de tijdrit in Innsbruck. Op het EK eindigde hij nog tweede, achter Evenepoel. Het parcours van het EK was zwaarder dan dat van het WK. "Het is afwachten maar ik zou tevreden zijn met een plaats in de top 5."