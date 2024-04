Basisschool De Duizendpootrakkers in Opwijk is in de ban van schaken. Regelmatig worden er begeleide schaakpartijen en -lessen georganiseerd. De leerlingenraad plaatste dan ook een groot buitenschaakspel op de verlanglijst van de school. Dat is intussen aangekocht, na een verkoopactie door de leerlingen zelf.