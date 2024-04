Drie jaar na verwoestende brand kunnen bewoners Asbeekhof terugkeren: “Wat een opluchting”

Op 9 april 2021 gaan 11 appartementen van residentie Asbeekhof aan de Kloosterstraat in Opwijk helemaal in de vlammen op. Een 91-jarige vrouw moet, overmand door emoties, afgevoerd worden naar het ziekenhuis, waar ze 's avonds overlijdt aan de gevolgen van een hersenbloeding. De grote schuldige is de gemeenschappelijke zolder - of toch de manier waarop die werd gebouwd. de aaneengesloten ruimte met veel hout kreeg de brand de kans om zich razendsnel te ontwikkelen. De wederopbouw neemt uiteindelijk meer dan drie keer zo veel tijd in beslag. Vanaf juni dit jaar mogen de bewoners terugkeren.

“Dat is fantastisch nieuws”, zegt Philippe Quinart, de spreekbuis van de getroffen bewoners van residentie Asbeekhof. “Eindelijk kunnen we terug naar de plek waar we we drie jaar geleden verplicht moesten vertrekken. Eindelijk krijgen we ons sociaal leven terug, dat is zeker een opluchting. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar je zit hier dan ook met 34 appartementen, zo’n 30 eigenaars en de verschillende verzekeringsmaatschappijen.”

De juridische lijdensweg is nu achter de rug. “Ik hoop dat ze zich hier vlug terug thuis voelen”, zegt burgemeester Inez De Coninck. “Ik denk het voor iedereen een opluchting is dat we dit hoofdstuk kunnen afsluiten. Bij de heropbouw hebben we experten en de brandweer betrokken, dus nu is het echt een heel brandveilig gebouw, misschien wel het meest brandveilige dat momenteel in onze gemeente staat.”