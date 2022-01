Verbruggen loopt persoonlijk record op halve marathon

Hanne Verbruggen uit Herne is negende geëindigd in de halve marathon in het Spaanse Santa Pola. De langeafstandsloopster finishte in een tijd van 1u12:29 en scherpt daarmee haar persoonlijk record met ruim een minuut scherper.

Voor Hanne Verbruggen was de halve marathon, waar zo’n 7.000 deelnemers aan de start stonden, de eerste wedstrijd op de weg sinds haar Olympische marathon in augustus vorig jaar in Tokio. Haar persoonlijk record is alvast een opsteker, want de atlete uit Herne kampt met het nodige blessureleed. Door een probleem aan de knie kan ze niet voluit trainen en loopt ze voortdurend met pijn. Waarschijnlijk gaat Verbruggen binnen enkele maanden onder het mes om het knieprobleem op te lossen. Tot dan focust Verbruggen zich op de EK-limiet. Volgende maand is de marathon van Sevilla het doel van de langeafstandsloopster.