Voorbereidingen Brabantse Pijl in laatste rechte lijn

Aan de Bruineput in Dworp hangt de organisatie de wegwijzers intussen omhoog. Het parcours bij de mannen is voor een groot deel hetzelfde gebleven. “Voor de vrouwen verandert er wel wat. Die starten in Lennik en die komen een deel over het parcours van de mannen elite”, zegt Rudi Mahieu, koersdirecteur van de Brabantse Pijl. “Die gaan ook finishen voor de eerste maal ook samen in Overijse. Het is te zeggen samen, met een tijdspanne tussen, maar die komen ook aan in Overijse.”

De Brabantse Pijl valt normaal tussen Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race. Ook na het omgooien van de wielerkalender ging de wedstrijd de Nederlandse heuvelklassieker vooraf. Maar vorige week werd beslist om de Amstel Gold Race af te gelasten. “Er zijn heel veel renners die daar wouden rijden en nu naar Vlaams-Brabant afzakken. Mathieu Van der Poel en Julian Alaphilippe zijn enkele namen die aan de start zullen aan de start staan”, aldus Mahieu.

Ook Tim Wellens en Belgisch kampioen Dries De Bondt uit Londerzeel staan aan de start, net als Michal Kwiatkowski en Romain Bardet. Medeorganisator Flanders Classics roept de supporters op om hun wielerhelden op televisie te volgen. “We kunnen natuurlijk niet eisen dat de mensen thuisblijven of binnenblijven. De mensen mogen van ons buitenkomen als ze op een veilige afstand blijven”, aldus Mahieu. “Wij kunnen niet verbieden dat er volk samentroept op de hellingen, maar aan de start en aankomst wordt publiek verboden. Daar staan stewards die mensen tegenhouden”, besluit Mahieu.