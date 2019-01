Wat verwacht Anderlecht-speler Bornauw van 2019?

Voor voetbalclub Anderlecht was 2018 een jaar om snel te vergeten, voor Anderlecht-speler Sebastiaan Bornauw is dat niet zo. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal van paars-wit en knokte zich tot basisspeler. Bornauw woont al meer dan tien jaar in Meise en liep school in Sint-Pieters-Leeuw. Een kind van de regio dus. Hoe beleefde hij 2018 en wat verwacht hij van 2019?

Sebastiaan Bornauw is 19 en speelt al tien jaar voor RSC Anderlecht. 2018 was ondanks de mindere resultaten onder trainer Vanhaezebrouck voor hem een jaar om nooit te vergeten: “Het is natuurlijk het jaar van mijn doorbraak geweest. Ik had 2018 aangevinkt als jaar om te proberen doorbreken en dat is me gelukt,” aldus Bornauw. Hoe trots hij ook is op zijn doorbraak in de eerste ploeg, één van de hoogtepunten van 2018 beleefde hij bij de beloften toen die kampioen speelden.

Druk

De druk bij Anderlecht is elke dag enorm, maar daar heeft Bornauw, die op zijn acht jaar bij Wolvertem speelde, geen last van. “Ik ben dat gewoon. Al van in de jeugdreeksen was er een soort van druk. Op grote tornooien speel je dan ook niet om zesde te worden, maar om de beker te pakken.”

Bornauw hoop dat 2019 hem snel één ding brengt: zijn eerste doelpunt voor het A-team. Een droom die nog vlak voor 1 januari uitkomt. Hij scoort de 2-0 tegen Waasland-Beveren. 2019 kondigt zich mooi aan voor de Meisenaar.