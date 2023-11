Wolvertem-Merchtem domineert Mazenzele-Opwijk in vrouwenvoetbal

Het is de thuisploeg die het best begint, ze versieren meteen enkele kansjes maar kunnen doelvrouw Siccard voorlopig niet in verlegenheid brengen. Af en toe steekt ook Mazenzele-Opwijk de neus aan het venster, maar verder dan enkele vrije trappen komen ze niet. Dan heeft Wolvertem-Merchtem meer geluk, op het halfuur knutselen ze een lange uitgesponnen aanval in elkaar. Via wat geharrewar komt de bal uiteindelijk tot bij Crabbe en zij twijfelt niet, 1-0 voor Wolvertem-Merchtem. Mazenzele-Opwijk kan weinig terug doen in de eerste helft, zo gaan we met 1-0 rusten. Na de pauze zet de thuisploeg hun dominantie nog meer in de verf. We zijn 10 minuten ver in de tweede helft. Een inworp komt uiteindelijk tot bij Crabbe en zij verdubbelt de voorsprong, met haar tweede goal van de avond. De bezoekers proberen terug in het spoor van Wolvertem-Merchtem te komen, maar veel grote kansen weten ze niet meer af te dwingen. De thuisploeg daarentegen wel, maar scoren lukt niet meer. Zo wint Wolvertem-Merchtem met 2-0 en mogen ze blijven dromen van een plaats bovenaan het klassement, Mazenzele Opwijk is zesde.