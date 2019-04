Wright wint jubileumeditie GP Affligem

In Affligem werd vandaag de honderdste Grote Prijs van Affligem gereden, een wedstrijd voor beloften en elites. Een pak straffe renners stond aan de start. De 19-jarige Brit Fred Wright won voor Diegemnaar Yarno Vandenbroeck.

Bijna 163 kilometers in en rond Affligem legden de renners af. Daarbij moesten ze onder meer acht keer over de Molenberg en negen keer over de Schettenberg en de Eksterenberg. Veel vlakke stukken om te recupereren waren er dus niet. Het golvende parcours en het slechte weer maakten het zwaar, met veel opgaves tot gevolg.

In de voorlaatste ronde kozen uiteindelijk zeven renners het hazenpad. Bij hen één regiogenoot, Yarno Vandenbroeck uit Diegem. Hun voorsprong schommelde tussen de 15 en 30 seconden. Ondanks dat kleine verschil kon het peloton niet meer aansluiten.

Twee renners konden de sprong naar voren wel nog maken, bij hen Marchand, de winnaar van vorig jaar. Die negen gingen uiteindelijk sprinten voor de zege. De aanvalslustige Brit Fred Wright was de snelste. Hij won voor Diegemnaar Vandenbroeck en Van Vuchelen. Tibo Nevens uit Affligem finishte als 12de.