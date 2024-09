Nieuwe aanvraag voor windturbine vlakbij Pamel: "We blijven ons verzetten"

Energieleverancier Luminus diende een nieuwe aanvraag in om een windmolen te bouwen op de grens van Roosdaal en Ninove. De vorige aanvraag werd door het departement Omgeving geweigerd, omdat de turbine trekvogels zou kunnen verstoren. Ook bij deze nieuwe aanvraag zal een windmolen de natuur blijvende schade toebrengen, vindt de gemeente Roosdaal. “Hier huizen 30 broedparen van reigers, heel wat vleermuizen en zelfs ooievaars,” zegt burgemeester Wim Goossens. “We weten dat zij hinder zouden ondervinden van een windturbine.”

Ook de buurtbewoners vrezen voor hinder. “Geluidshinder zal zeker een impact zijn, maar ook de slagschaduw is niet te onderschatten. Niemand wil een stroboscoop in zijn woonkamer,” aldus buurtbewoner Johan Ruts. Daarom dienen ze bezwaarschriften in tegen de vergunningsaanvraag van Luminus. “Ook als gemeentebestuur kunnen we enkel bezwaar aantekenen tegen zo’n turbine,” zegt burgemeester Goossens. “Mocht de Vlaamse overheid toch nog een gunstig advies geven, dan kunnen we nog altijd naar de raad voor Vergunningsbetwistingen.” Bezwaar aantekenen kan tot zaterdag.