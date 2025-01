‘Zenne op Toer’ wil lokaal muzikaal talent speelkansen geven in cafés: “Cafés moeten weer kweekvijvers worden”

G&G, ofwel Gust en Gunter, gaven vanmiddag tijdens de persconferentie al een voorsmaakje. Zij zijn één van de bands die tijdens Zenne Op Toer een caféconcert zullen spelen: laagdrempelig en gratismet maar één doel: “Wij willen lokaal talent speelkansen geven om ze zo – hopelijk- te laten doorgroeien naar grotere podia” zegt Geert Poelaert, organisator en programmator.

De cafés moeten weer kweekvijvers worden waar bands hun muziek kunnen uittesten. De deelnemende CC's uit de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei en de Vlaamse Gemeenschap zorgen voor een amateurkunstenvergoeding voor elke muzikant. Ook voor promotie kunnen ze bij de CC's terecht.

“Voor beginnende artiesten kan dat toch wel een springplank zijn. Het is niet meer zo evident om een podium of een free podium te vinden. Wij hebben de indruk dat er minder initiatieven zijn. Voor cafés en organisatoren is het ook allemaal niet meer zo evident is als pakweg twintig jaar geleden”, zeggen Rudy (Gust) Vander Gucht en Gunter Derdelinckx.

Meer dan 80 groepen schreven zich in voor ‘Zenne op Toer’, daar blijven er 28 van over. Ieder café mocht zelf kiezen wie ze willen ontvangen. De eerste editie lijkt nu al een succes.