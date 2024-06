In Dilbeek vond dit weekend de 'Dag van de Dilbekenaar' én het slotevenement van 50 jaar CC Westrand plaats. In en rond het cultuurcentrum kon je genieten van lekkernijen, initiaties en optredens. Voor de waaghalzen was er zelfs een deathride vanop de hoogste verdieping van het gebouw. "CC Westrand is een gebouw dat verbindt," klinkt het.