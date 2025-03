Eeuwenoud kruis van Kattem geeft geheim bloot tijdens het opgraven: “Veel groter dan we dachten”

Even terug naar 1783: op het kruispunt van de Hazeveldweg en de Profetenstraat glijdt Johannes François Carlier uit met paard en kar. De kar vol brandhout komt bovenop hem terecht en hij is op slag dood. Zijn familie plaatst een kruis op die plaats en bijna 250 jaar later wil Team Kattoem het kruis graag uitgraven. Maar dat loopt anders dan verwacht. “Het originele kruis was in slechte staat, maar bleek bij het uitgraven veel groter dan we oorspronkelijk dachten. Het stak voor een groot stuk in de grond en er is ook een stukje tekst dat we niet kenden tevoorschijn gekomen”, zegt Kris Leemans.

De vriendengroep wilde het oude kruis in de kapel bewaren, maar door die misrekening zal het nu toch in de kerk terechtkomen, ook al was het woordje 'kapel' al gedrukt op de bordjes. De tand des tijds heeft duidelijk geknaagd aan het kruis. “Er zitten microscheurtjes waardoor het eigenlijk niet meer te restaureren valt”, zegt Renato. “Het kruis is eigenlijk ten dode opgeschreven. Daarom hebben we voor een nieuw beeld gezorgd. Via artificiële intelligentie bootsen ze het oude monument na. De centen voor dat project vonden we in eigen streek.”

Bovendien leeft het stenen kruis ook in een lied dat de vrienden van Team Kattoem samen met Walter Evenepoel maakten. “Het kruis is wereldberoemd in Kattem. Alles wat we met de vriendengroep Kattoem doen, is iets met een hoek af. Het liedje is daar het perfecte voorbeeld van”, besluit Leemans.