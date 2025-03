Asiat Park zoekt Vilvoordse gedichten voor projectie op koeltorens

De kortgedichten zullen geselecteerd worden door de Parkdichter Jurgen Masure, die een jaar lang aan de slag gaat met woorden om de plek in ontwikkeling die het Park is in woorden te vatten. “We willen de creativiteit van de Vilvoordenaars prikkelen. Of het nu gaat over de Zenne die traag voorbij trekt, de files op ons viaduct, de wekelijkse markt, Brabantse trekpaarden of het Asiat Park waar artistiek leven wortel schiet - elke pjeirefretter kan en mag een koeltorengedicht schrijven. Onze Zennestad hoeft geen grote woorden. Hier leven stille verhalen. En op Asiat weerklinkt de echo van een stad die nooit stilstaat,” zegt Masure.

Projectie

Van vrijdag 25 tot en met 30 april worden de winnende gedichten na valavond geprojecteerd op de koeltorens. Zo zullen ze te zien zijn vanop het Zennepad. Aansluitend zal het videowerk van Marilyn Minter te zien zijn, die dit jaar het Horst luik van de koeltorenprojectie voor haar rekening neemt. Horst nodigde haar uit samen met de Antwerpse galerij TICK TACK gespecialiseerd in het produceren, presenteren en promoten van cutting-edge artistieke praktijken door middel van tentoonstellingen, screenings en off-site projecten.

Tussen 1 en 3 mei zal het werk van Minter exclusief te bewonderen zijn, om af te sluiten met een laatste dubbelvertoning van de gedichten en het videowerk op zondag 4 mei. “Dat Engie ons de koeltorens wil lenen voor dit project is van enorme meerwaarde,” zegt Louise Goegebeur, artistiek coördinator van Horst Arts & Music en Asiat Park. “Dankzij hen kunnen we enerzijds met Horst internationale kunstenaars naar hier halen en een gigantisch canvas bieden. Anderzijds kunnen we daar de creatieve ambities van de Vilvoordenaars een huizenhoge plek geven op een iconische locatie in Vilvoorde. Dat die twee broederlijk naast elkaar bestaan toont de mooie synergie tussen het festival en de stad.”