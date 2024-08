Circus Ronaldo swingt in CC Strombeek: “Artiesten trekken alle registers open”

Circus Ronaldo is een naam als een klok in de Belgische circuswereld. Het gezelschap werd in 1971, met als thuisbasis net buiten in onze regio in Muizen (Mechelen). Circus Ronaldo opent met de voorstelling Swing een nieuw hoofdstuk in een lange geschiedenis van spektakelmakerij. In al die jaren heeft Nanosh Ronaldo Circus Ronaldo zien evolueren van het circus van zijn grootouders tot de eigenzinnige voorstellingen van vandaag.

“Samen met vijf jonge circusartiesten en met zijn vader Danny Ronaldo als coach, bundelde Nanosh zijn ervaringen en indrukken en creëerde hij de sfeer van circus en variété uit de eerste helft van de 20ste eeuw”, klinkt het bij CC Strombeek. “Met Swing maakt Circus Ronaldo de scene vrij voor een nieuwe generatie. Een resem jonge artiesten trekt alle registers open op maat van de onvervalste swingmuziek uit de jaren veertig.”

Groots spektakel en kleine knipogen, swingende tonen en een vleugje verleiding. “De artiesten charmeren niet allen met hun humor en fratsen, maar ze laten je ook genieten van hun ongekunstelde authenticiteit”, besluit CC Strombeek.

Er zijn nog enkele tickets beschikbaar voor de voorstellingen van vanavond en morgen.