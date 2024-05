Dichtbundel Maurits Van Liedekerke komt uit in Verenigde Staten: “Vlaamse oorlogspoëzie over nonkel Zjang”

In 1989 is het 75 jaar geleden dat Jean-Baptist van Liedekerke van het derde regiment Jagers te voet sneuvelt aan het IJzerfront. De man rust op de militaire begraafplaats van De Panne. Hij was de nonkel van dichter Maurits Van Liedekerke uit Herne. Naar aanleiding van die tragische gebeurtenis schrijft Van Liedekerke negen gedichten die samen de cyclus vormen ‘Voor een soldaat van de Grote oorlog’. In de bundel verschijnen de gedichten zowel in het Nederlands als in het Frans, het Duits en het Engels. “Uiteraard verwijzen die vier talen naar het ‘Nooit meer oorlog’ op de IJzertoren in Diksmuide”, zegt Maurits Van Liedekerke. “Het was eigenlijk meer een symbolische daad om die viertaligheid te gebruiken en te laten vertalen in de vier talen die op dat moment in de Westhoek en Noord-Frankrijk aanwezig waren.”

Begin dit jaar komt een Chilleense professor, een zekere Luis Cruz-Villalobos, via het internet de gedichten van Maurits Van Liedekerke op het spoor. Villalobos is zelf dichter en een uitgever die met zijn publicaties mikt op de Verenigde Staten. “Hij heeft mij gewoon op de man af gevraagd of hij de Engelstalige versie mocht uitgeven. Wie ben ik om daar neen op te zeggen?”, zegt Van Liedekerke. “De man heeft in Amsterdam gestudeerd en is daardoor ook het Nederlands een beetje machtig. Misschien heeft hij zo de dichtbundel ontdekt.”