Docu in de maak over Prins, Lenniks beroemdste trekpaard

In 2027 viert het bronzen beeld van Prins zijn 35e verjaardag. Jan Van Reepingen, voorzitter van het Lenniks Archief, wil dat jubileum gepast vieren met een documentaire over Lenniks beroemdste Brabander en zijn nazaten.

Over die nazaten valt wat te vertellen. Het koudbloedige en majestueus gespierde paardenras had namelijk fans over de hele wereld. Zelfs in de Verenigde Staten had Prins een befaamde nakomeling: Alfred van Bree-Eyck, die 'The World's Greatest Belgian' werd genoemd. Ook dichterbij huis gaat Van Reepingen op zoek naar sporen van Prins. Grimminge, Vollezele, Onkerzele, Herzele, Fosteau en Bree-Eik in Lennik staan op de draaiagenda.

Het zal Van Reepingens vierde film worden. Voor het project wil hij telkens samenwerken met de lokale bevolking. De opnames starten in 2025.