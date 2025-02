Dorp vol tradities: Galmaarden steekt Walmenbrand aan

Tijdens de jaren zestig doofde de Walmenbrandtraditie even uit, maar op de Bosberg gisterenavond bleek dat het enthousiasme voor de Keltische traditie hoog oplaait. Gisteren was was het tien jaar geleden dat de traditie nieuwe leven werd ingeblazen.

Voorafgaand aan het vuur organiseerden Marc Tresignie, Luc Matthys en Herman Vanden Herrewegen een wandeling van zo'n vijftal kilometer. Drie flinke stappers werden gekozen om het vuur aan te steken. Want dat was het moment waar iedereen naartoe had geleefd: de Walmenbrand.

Bij de Kelten symboliseerde het vuur de overgang van de winter naar de lente, maar op de Bosberg betekende de Walmenbrand vooral sfeer en gezelligheid.