Extra centen voor culturele centra De Meent en Westrand: “Cultuurbakens versterken”

Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts reageert tevreden: “We willen het Vlaamse karakter van de Rand versterken en dan moet je ook cultuurbakens zoals De Meent en Westrand versterken. Deze extra financiële injectie is ook een vorm van erkenning voor het belang van de Vlaamse culturele centra bij ons in de Rand”.

Culturele Centra zijn in heel Vlaanderen vaak een spil voor de lokale gemeenschap en zeker in de Vlaamse Rand rond Brussel spelen ze een cruciale rol. Zo zijn Westrand in Dilbeek en De Meent in Beersel al tientallen jaren belangrijke bakens voor het Nederlands, die ook veel mensen van buiten de eigen gemeente aantrekken. De jaren beginnen hier en daar wel wat te wegen en een modernisering dringt zich stilaan op.

De Vlaamse Regering heeft nu op voorstel van minister van Cultuur Jan Jambon 700.000 euro extra middelen uitgetrokken voor de 2 culturele centra in de Rand. De Meent in Beersel kan rekenen op een investering van € 432.000 om de huidige hijsinstallatie te moderniseren. Er komt een volledig automatische trekkenwand, wat ook voor het personeel veel veiliger is.

Westrand krijgt dan weer een extra budget van € 266.000 om niet alleen werk te maken van een brandtrap en een compartimentering van het gebouw, maar ook van een verbeterd ventilatiesysteem en een gemoderniseerde stookplaats. Dankzij onder meer de plaatsing van een warmtepomp zal de Gemeente Dilbeek in de nabije toekomst fors kunnen besparen op de energiefactuur.