Galerie De Ziener in Asse houdt het voor bekeken: "Er is geen opvolging en ik denk dat dat ook het beste is"

Achter de grijze gevel van dit rijtjeshuis in de Stationsstraat in Asse schuilt galerie De Ziener. Binnen, in de sobere tentoonstellingsruimten, stelden de voorbije vier decennia tientallen kunstenaars tentoon: gaande van Frans Minnaert, Fred Bervoets en Maurice Wyckaert tot Werner Cuvelier, Elke Vandekerkckvoorde, Karel De Meester en Stefan Vermuyten.

“De Ziener is bekend in heel Vlaanderen, we hadden nooit gedacht dat we dat gingen bereiken, daarom is het spijtig voor de kunstwereld dat we verdwijnen," zegt Jan De Smedt, "het is ook zo dat wij in Vlaams-Brabant eigenlijk de enige galerie zijn, dus als wij stoppen dan zal het hier op dat gebied een totaal andere invulling zijn.”

De Smedt en met hem vzw De Ziener zetten straks een punt achter de galerie, want de jaren beginnen te wegen. “Het werd inderdaad te veel en mijn gezondheidstoestand is ook niet meer dezelfde als veertig jaar geleden. Dus we moeten meer en meer beginnen inbinden," zegt De Smedt, "in mijn geval ligt dat niet voor de hand; ik ben altijd een zeer bezige bij geweest.”

Nog tot 1 december loopt in De Ziener nog de tentoonstelling met werk van Mario De Brabandere. Daarna is het afgelopen, want niemand kan of wil het levenswerk van De Smedt verder zetten. “Dikwijls wordt er mij gevraagd of ik zelf kunstenaar ben," zegt de galeriehouder, "of ik zelf zo’n werken kan maken. Uiteraard kan ik dat niet, maar het globale pakket van wat de ziener geworden is dat is wel ons levenswerk, dat is eigenlijk ons kunstwerk dat we gemaakt hebben.”